Втрати ворога станом на 10 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1090 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1356 добу повномасштабної війни становлять 1 152 160 осіб.
Втрати Росії у війні на 10 листопада 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 листопада втратила:
- особового складу — близько 1 152 160 (+1 090) осіб;
- танків — 11 342 (+7) од.;
- бойових броньованих машин — 23 552 (+7) од.;
- артилерійських систем — 34 349 (+9) од.;
- РСЗВ — 1 538 (+0) од.;
- засобів ППО — 1 239 (+0) од.;
- літаків — 428 (+0) од.;
- гелікоптерів — 347 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 79 425 (+57) од.;
- крилатих ракет — 3 926 (+0) од.;
- кораблів / катерів — 28 (+0) од.;
- підводних човнів — 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 66 957 (+77) од.;
- спеціальної техніки — 3 993 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 листопада – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на сході, півдні та центрі країни
Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 9 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
