Втрати ворога станом на 10 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ, військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1090 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1356 добу повномасштабної війни становлять 1 152 160 осіб.

Втрати Росії у війні на 10 листопада 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 листопада втратила: 

  • особового складу — близько 1 152 160 (+1 090) осіб;
  • танків — 11 342 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин — 23 552 (+7) од.;
  • артилерійських систем — 34 349 (+9) од.;
  • РСЗВ — 1 538 (+0) од.;
  • засобів ППО — 1 239 (+0) од.;
  • літаків — 428 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 347 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 79 425 (+57) од.;
  • крилатих ракет — 3 926 (+0) од.;
  • кораблів / катерів — 28 (+0) од.;
  • підводних човнів — 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 66 957 (+77) од.;
  • спеціальної техніки — 3 993 (+0) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 10 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 листопада – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на сході, півдні та центрі країни
Фото 3 — Втрати ворога станом на 10 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 9 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько