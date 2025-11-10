Втрати ворога станом на 10 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1090 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1356 добу повномасштабної війни становлять 1 152 160 осіб.

Втрати Росії у війні на 10 листопада 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 листопада втратила:

особового складу — близько 1 152 160 (+1 090) осіб;

танків — 11 342 (+7) од.;

бойових броньованих машин — 23 552 (+7) од.;

артилерійських систем — 34 349 (+9) од.;

РСЗВ — 1 538 (+0) од.;

засобів ППО — 1 239 (+0) од.;

літаків — 428 (+0) од.;

гелікоптерів — 347 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 79 425 (+57) од.;

крилатих ракет — 3 926 (+0) од.;

кораблів / катерів — 28 (+0) од.;

підводних човнів — 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 66 957 (+77) од.;

спеціальної техніки — 3 993 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 листопада – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на сході, півдні та центрі країни

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 9 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

