Потери врага по состоянию на 10 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1090 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1356 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 152 160 человек.

Потери России в войне на 10 ноября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 ноября потеряла:

личного состава - около 1 152 160 (+1 090) человек;

танков - 11 342 (+7) ед;

боевых бронированных машин - 23 552 (+7) ед;

артиллерийских систем - 34 349 (+9) ед;

РСЗО - 1 538 (+0) ед;

средств ПВО - 1 239 (+0) ед;

самолетов - 428 (+0) ед;

вертолетов - 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 79 425 (+57) ед;

крылатых ракет - 3 926 (+0) ед;

кораблей/катеров - 28 (+0) ед;

подводных лодок - 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 66 957 (+77) ед;

специальной техники - 3 993 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 10 ноября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

52 вражеские БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на востоке, юге и центре страны

Зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА на 9 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

