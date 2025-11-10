- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 10 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1090 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1356 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 152 160 человек.
Потери России в войне на 10 ноября 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 ноября потеряла:
- личного состава - около 1 152 160 (+1 090) человек;
- танков - 11 342 (+7) ед;
- боевых бронированных машин - 23 552 (+7) ед;
- артиллерийских систем - 34 349 (+9) ед;
- РСЗО - 1 538 (+0) ед;
- средств ПВО - 1 239 (+0) ед;
- самолетов - 428 (+0) ед;
- вертолетов - 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 79 425 (+57) ед;
- крылатых ракет - 3 926 (+0) ед;
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед;
- подводных лодок - 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 66 957 (+77) ед;
- специальной техники - 3 993 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 10 ноября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 52 вражеские БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на востоке, юге и центре страны
Зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА на 9 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий на сегодня.