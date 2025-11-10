Запланована подія 2

Потери врага по состоянию на 10 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1090 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1356 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 152 160 человек.

Потери России в войне на 10 ноября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 ноября потеряла:

  • личного состава - около 1 152 160 (+1 090) человек;
  • танков - 11 342 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 552 (+7) ед;
  • артиллерийских систем - 34 349 (+9) ед;
  • РСЗО - 1 538 (+0) ед;
  • средств ПВО - 1 239 (+0) ед;
  • самолетов - 428 (+0) ед;
  • вертолетов - 347 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 79 425 (+57) ед;
  • крылатых ракет - 3 926 (+0) ед;
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед;
  • подводных лодок - 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 66 957 (+77) ед;
  • специальной техники - 3 993 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 10 ноября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 52 вражеские БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на востоке, юге и центре страны
Зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА на 9 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько