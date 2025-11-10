Запланована подія 2

Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Карта бойових дій в Україні на 10 листопада 2025 року

зсу, війна, військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1356-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 10 листопада 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 10 листопада 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 10 листопада 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 10 листопада 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 10 листопада 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 10 листопада 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 10 листопада 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 10 листопада 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 10 листопада 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 10 листопада 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 10 листопада 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 10 листопада 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 10 листопада 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 10 листопада 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 265 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного та 35 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет, скинув 104 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3469 обстрілів, зокрема 91 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2452 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Покровське, Радісне Дніпропетровської області; Рівнопілля, Нове Запоріжжя, Добропілля, Лук’янівське, Степногірськ Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу та три інші важливі цілі противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян. Противник завдав п’ять авіаційних ударів, загалом скинув 13 керованих авіаційних бомб та здійснив 159 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 10 листопада 2025 року

Минулої доби на Південно–Слобожанському напрямку відбулося 26 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Тихого, Кам’янки, Бологівки та в напрямку Дворічанського.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 10 листопада 2025 року

На Куп’янському напрямку зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 10 листопада 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Борівська Андріївка, Твердохлібове, Рідкодуб, Дерилове, Новоселівка, Карпівка, Торське та в напрямках населених пунктів Червоний Став, Ставки, Коровій Яр, Дробишеве.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 10 листопада 2025 року

На Слов’янському напрямку агресор атакував у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сіверська. Загалом минулої доби відбулося 13 боєзіткнень.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 10 листопада 2025 року

На Краматорському напрямку наші захисники успішно зупинили дві ворожі атаки у районі Васюківки та в напрямку Міньківки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 10 листопада 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Біла Гора, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та у бік Софіївки й Іллінівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 10 листопада 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 97 атак агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Білицьке, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Мирноград, Зелене, Даченське, Лисівка, Новомиколаївка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямках Нового Шахового, Софіївки, Рівного й Новопавлівки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 10 листопада 2025 року

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 27 ворожих штурмів у районах населених пунктів Ялта, Іванівка, Зелений Гай, Олександроград, Новоселівка, Січневе, Орестопіль, Степове, Рибне, Злагода, Вербове та в напрямку населеного пункту Андріївка-Клевцове.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 10 листопада 2025 року

На Гуляйпільському напрямку відбулось 13 боєзіткнень в районах населених пунктів Зелений Гай, Веселе, Солодке, Злагода та в напрямках Яблукового й Рівнопілля.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 10 листопада 2025 року

На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося вісім боєзіткнень – окупанти намагалися просунутися вперед в районах Малих Щербаків, Степового і у бік Новоандріївки, Новоданилівки та Приморського.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 10 листопада 2025 року

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку загарбників.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 10 листопада 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Світлана Манько