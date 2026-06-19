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Курс валют на 19 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро
Нацбанк установил официальный курс доллара на 19 июня / Freepik

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на десять копеек, в то же время евро подешевел на одну копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 19.06.2026 ( пятница ).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,91 грн (+10 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 51,46 грн (-47 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 12,08 грн (-16 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 44,93/45,03
Евро 51,83/52,10
Злотый 12,10/12,25

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 19 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,60/45,20 51,10/51,90
Ощадбанк 44,55/ 45,30 51,15/51,95 11,60/12,45
ПУМБ 44,60/45,30 51,10/51,90
Укргазбанк 44,60/ 45,30 51,10/51,90 11,60/12,45
Райффайзен 44,73/ 45,15 51,10/51,90

Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.

Автор:
Светлана Манько