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Курс валют на 19 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на десять копеек, в то же время евро подешевел на одну копейку.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 19.06.2026 ( пятница ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,91 грн (+10 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,46 грн (-47 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,08 грн (-16 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,93/45,03
|Евро
|51,83/52,10
|Злотый
|12,10/12,25
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 19 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,60/45,20
|51,10/51,90
|Ощадбанк
|44,55/ 45,30
|51,15/51,95
|11,60/12,45
|ПУМБ
|44,60/45,30
|51,10/51,90
|Укргазбанк
|44,60/ 45,30
|51,10/51,90
|11,60/12,45
|Райффайзен
|44,73/ 45,15
|51,10/51,90
Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.