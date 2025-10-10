- Тип
Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2025 года
Продолжается 1325-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 октября 2025 г.
Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 245 боевых столкновений.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 71 авиационный удар, сбросив 161 управляемую авиабомбу. Кроме того, было привлечено для поражения 4252 дрона-камикадзе и совершено 4146 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых около ста – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Подлиман Харьковской области, Славянск, Краматорск Донецкой области, Запорожье Запорожской области.
Последние новости с фронта сегодня
Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за сутки зафиксировано десять боевых столкновений. Противник нанес десять авиационных ударов, в общей сложности сбросил 28 управляемых авиабомб и совершил 140 обстрелов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 30 боевых столкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Строевки, Западного, Довгенького, Каменки и в сторону Двуречанского, Колодезного и Бологовки.
На Купянском направлении за сутки зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Купянска, Петропавловки и Ивановки.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Копанки, Карповка, Колодец, Новоселовка и в сторону Ставок.
На Славянском направлении противник 17 раз атаковал позиции сил обороны в районах Ямполя, Серебрянки, Новоселовки, Выемки и Переездного.
За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло три боевых столкновения в районах Временного Яра и Орехово-Василовки.
На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки в районах Белой Горы, Щербиновки, Русиного Яра, Полтавки и в сторону Плещеевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 72 атаки агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Новоторецкое, Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Новосергеевка, Луч, Лысовка, Покровск, Зверевое, Котлино, Удачное, Котляр.
На Александровском направлении Силы обороны отразили 44 вражеских штурма в районах населенных пунктов Ивановка, Поддубное, Александроград, Январское, Сосновка, Вороне, Березово, Нововасиловское, Новогригоровка, Малиновка и Полтавка.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не производил.
На Ореховском направлении оккупанты четырежды пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в районах Степного, Каменского и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении вражеские подразделения предприняли четыре напрасных попытки штурма позиций наших подразделений.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
