Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,10

EUR

48,21

+0,07

Наличный курс:

USD

41,49

41,40

EUR

48,55

48,35

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2025 года

война, ВСУ, военный
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1325-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 октября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 245 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 71 авиационный удар, сбросив 161 управляемую авиабомбу. Кроме того, было привлечено для поражения 4252 дрона-камикадзе и совершено 4146 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых около ста – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Подлиман Харьковской области, Славянск, Краматорск Донецкой области, Запорожье Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за сутки зафиксировано десять боевых столкновений. Противник нанес десять авиационных ударов, в общей сложности сбросил 28 управляемых авиабомб и совершил 140 обстрелов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении произошло 30 боевых столкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Строевки, Западного, Довгенького, Каменки и в сторону Двуречанского, Колодезного и Бологовки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2025 года

На Купянском направлении за сутки зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Купянска, Петропавловки и Ивановки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Копанки, Карповка, Колодец, Новоселовка и в сторону Ставок.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2025 года

На Славянском направлении противник 17 раз атаковал позиции сил обороны в районах Ямполя, Серебрянки, Новоселовки, Выемки и Переездного.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2025 года

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло три боевых столкновения в районах Временного Яра и Орехово-Василовки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2025 года

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки в районах Белой Горы, Щербиновки, Русиного Яра, Полтавки и в сторону Плещеевки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 72 атаки агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Новоторецкое, Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Новосергеевка, Луч, Лысовка, Покровск, Зверевое, Котлино, Удачное, Котляр.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2025 года

На Александровском направлении Силы обороны отразили 44 вражеских штурма в районах населенных пунктов Ивановка, Поддубное, Александроград, Январское, Сосновка, Вороне, Березово, Нововасиловское, Новогригоровка, Малиновка и Полтавка.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2025 года

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не производил.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2025 года

На Ореховском направлении оккупанты четырежды пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в районах Степного, Каменского и Новоандреевки.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2025 года

На Приднепровском направлении вражеские подразделения предприняли четыре напрасных попытки штурма позиций наших подразделений.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 10 октября 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько