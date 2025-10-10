Запланована подія 2

Карта бойових дій в Україні на 10 жовтня 2025 року

війна, ЗСУ, військовий
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1325-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 10 жовтня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 10 жовтня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 10 жовтня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 10 жовтня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 10 жовтня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 10 жовтня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 10 жовтня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 10 жовтня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 10 жовтня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 10 жовтня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 10 жовтня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 10 жовтня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 245 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 71 авіаційного удару, скинувши 161 керовану авіабомбу. Крім цього, було залучено для ураження 4252 дрони-камікадзе та здійснено 4146 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких близько ста – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Підлиман Харківської області, Слов’янськ, Краматорськ Донецької області, Запоріжжя Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу противника.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано десять бойових зіткнень. Противник завдав десять авіаційних ударів, загалом скинув 28 керованих авіабомб та здійснив 140 обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 10 жовтня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 30 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Строївки, Западного, Довгенького, Кам’янки та у бік Дворічанського, Колодязного й Бологівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 10 жовтня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Куп’янська, Петропавлівки та Іванівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 10 жовтня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Копанки, Карпівка, Колодязі, Новоселівка та у бік Ставок.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 10 жовтня 2025 року

На Слов’янському напрямку противник 17 разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 10 жовтня 2025 року

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося три бойових зіткнення у районах Часового Яру та Оріхово-Василівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 10 жовтня 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки в районах Білої Гори, Щербинівки, Русиного Яру, Полтавки та в бік Плещіївки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 10 жовтня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 атаки агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Новоторецьке, Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Новосергіївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 10 жовтня 2025 року

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 44 ворожі штурми в районах населених пунктів Іванівка, Піддубне, Олександроград, Січневе, Соснівка, Вороне, Березове, Нововасилівське, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 10 жовтня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 10 жовтня 2025 року

На Оріхівському напрямку окупанти чотири рази намагалися просунутись уперед на позиції наших військ у районах Степового, Кам’янського та у бік Новоандріївки.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 10 жовтня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи здійснили чотири марні спроби штурму позицій наших підрозділів.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 10 жовтня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько