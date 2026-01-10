Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 10 января 2026 года

Карта боевых действий в Украине на 10 января 2026 года
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1417-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 10 января 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 10 января 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 10 января 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 10 января 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 10 января 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 10 января 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 10 января 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 10 января 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 10 января 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 10 января 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 10 января 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 10 января 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 171 боевое столкновение.

Вчера противник нанес два ракетных и 28 авиационных ударов, применил 36 ракет и сбросил 92 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 3322 обстрела, в том числе 61 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6140 дронов-камикадзе.

Авиационные удары потерпели, в частности, районы населенных пунктов Маломихайловка Днепропетровской области; Доброполье, Константиновка Донецкой области; Рождественская, Самойловка, Новое Поле, Григоровское, Юрковка, Юльевка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток противник совершил 135 обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 10 января 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Волчанск и Зеленое.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 10 января 2026 года

На Купянском направлении противник предпринял семь попыток наступления в районе Степной Новоселовки и в сторону Богуславки и Новой Кругляковки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 10 января 2026 года

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районе населенных пунктов Нововодяне, Новоегоровка, Колодец, Дробышево и Мирное.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 10 января 2026 года

На Славянском направлении Силы обороны приостановили наступательное действие захватчиков в районе Платоновки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 10 января 2026 года

На Краматорском направлении за прошедшие сутки отбита атака противника в сторону Ступочек.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 10 января 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополья, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 10 января 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Разино, Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка и в сторону Новопавловки и Филиала.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 10 января 2026 года

На Александровском направлении противник вчера совершил 20 атак в районах населенных пунктов Поддубное, Сосновка, Вербовое, Вишневое, Рыбное, Егоровка и Красногорское.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 10 января 2026 года

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 27 вражеских попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Солодке, Гуляйполе, Варваровке и Зеленом.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 10 января 2026 года

На Ореховском направлении враг пытался провести наступление в районе Степного, получил отпор.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 10 января 2026 года

На Приднепровском направлении противник однажды пытался улучшить свое положение в районе Антоновского моста – успеха не имел.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 10 января 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Татьяна Гойденко