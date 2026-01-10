Запланована подія 2

Карта бойових дій в Україні на 10 січня 2026 року

Карта бойових дій в Україні на 10 січня 2026 року
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1417-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 10 січня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 171 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав двох ракетних та 28 авіаційних ударів, застосував 36 ракет та скинув 92 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3322 обстріли, зокрема 61 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6140 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Маломихайлівка Дніпропетровської області; Добропілля, Костянтинівка Донецької області; Різдв’янка, Самійлівка, Нове Поле, Григорівське, Юрківка, Юльївка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 135 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанськ та Зелене.

На Куп’янському напрямку противник здійснив сім спроб наступу у районі Степової Новоселівки та у бік Богуславки й Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районі населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Колодязі, Дробишеве та Мирне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили наступальну дію загарбників у районі Платонівки.

На Краматорському напрямку минулої доби відбито атаку противника у бік Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Разіне, Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та у бік Новопавлівки та Філії.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 20 атак в районах населених пунктів Піддубне, Соснівка, Вербове, Вишневе, Рибне, Єгорівка та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 27 ворожих спроб просунутися вперед в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Варварівка та Зелене.

На Оріхівському напрямку ворог намагався провести наступ в районі Степового, отримав відсіч.

На Придніпровському напрямку противник один раз намагався покращити своє положення у районі Антонівського мосту – успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко