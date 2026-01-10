Втрати ворога станом на 10 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 880 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1417 добу повномасштабної війни становлять 1 217 810 осіб.

Втрати Росії у війні на 10 січня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 січня втратила:

особового складу – близько 1 217 810 (+880) осіб,

танків – 11 530 (+4) од.

бойових броньованих машин – 23 882 (+0) од.

артилерійських систем – 35 908 (+16) од.

РСЗВ – 1 597 (+1) од.

засоби ППО – 1 269 (+0) од.

літаків – 434 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 103 414 (+653) од.

крилаті ракети – 4 155 (+18) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 73 510 (+84) од.

спеціальна техніка – 4 039 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 січня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних 244 цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 94 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 27 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

