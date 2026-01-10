- Тип
Втрати ворога станом на 10 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 880 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1417 добу повномасштабної війни становлять 1 217 810 осіб.
Втрати Росії у війні на 10 січня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 січня втратила:
- особового складу – близько 1 217 810 (+880) осіб,
- танків – 11 530 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 23 882 (+0) од.
- артилерійських систем – 35 908 (+16) од.
- РСЗВ – 1 597 (+1) од.
- засоби ППО – 1 269 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 103 414 (+653) од.
- крилаті ракети – 4 155 (+18) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 73 510 (+84) од.
- спеціальна техніка – 4 039 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 січня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних 244 цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 94 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання балістичної ракети та 27 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
