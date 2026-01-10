- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
Потери врага по состоянию на 10 января 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 880 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1417 сутки полномасштабной войны составляют 1 217 810 человек.
Потери России в войне на 10 января 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 января потеряла:
- личного состава – около 1 217 810 (+880) человек,
- танков – 11 530 (+4) ед.
- боевых бронированных машин – 23 882 (+0) ед.
- артиллерийских систем – 35 908 (+16) ед.
- РСЗО – 1 597 (+1) ед.
- средства ПВО – 1269 (+0) ед.
- самолетов – 434 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 103 414 (+653) ед.
- крылатые ракеты – 4 155 (+18) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 73 510 (+84) ед.
- специальная техника – 4039 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 10 января
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных 244 целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 94 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 27 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
