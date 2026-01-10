Потери врага по состоянию на 10 января 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 880 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1417 сутки полномасштабной войны составляют 1 217 810 человек.

Потери России в войне на 10 января 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 января потеряла:

личного состава – около 1 217 810 (+880) человек,

танков – 11 530 (+4) ед.

боевых бронированных машин – 23 882 (+0) ед.

артиллерийских систем – 35 908 (+16) ед.

РСЗО – 1 597 (+1) ед.

средства ПВО – 1269 (+0) ед.

самолетов – 434 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 103 414 (+653) ед.

крылатые ракеты – 4 155 (+18) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 73 510 (+84) ед.

специальная техника – 4039 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 10 января

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных 244 целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 94 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 27 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.