Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 11 февраля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1449-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11 февраля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 11 февраля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 11 февраля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 11 февраля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 11 февраля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 11 февраля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 11 февраля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 11 февраля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 11 февраля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 11 февраля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 11 февраля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 11 февраля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 126 боевых столкновений.

Вчера противник совершил 100 авиационных ударов, сбросил 284 управляемых авиабомба. Кроме того, задействовал для поражения 7719 дронов-камикадзе и осуществил 3310 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 87 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Братское, Великомихайловка, Коломийцы Днепропетровской области; Горькое, Терсянка, Долинка, Гуляйпольское, Новое Поле, Шевченковское, Зорница, Веселянка, Камышеваха, Запорожец, Барвиновка, Верхняя Терса Запорожской области; Казачье Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, один пункт управления БПЛА, шесть пушек, пять пунктов управления и одну другую важную цель российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес 7 авиаударов, сбросил 19 авиабомб, совершил 87 обстрелов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 11 февраля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Прилепка.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 11 февраля 2026 года

На Купянском направлении вчера наступательных действий врага не зафиксировано.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 11 февраля 2026 года

На Лиманском направлении враг провел семь атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в направлении населенных пунктов Ставки, Дробышево, Твердохлебово, Заречное, Диброва.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 11 февраля 2026 года

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закотного, Резниковки и в направлении Озерного.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 11 февраля 2026 года

На Краматорском направлении противник наступательных действий не производил.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 11 февраля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 10 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка и в сторону Новопавловки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 11 февраля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Покровск, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал и сторону населенных пунктов Новый Донбасс и Гришино.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 11 февраля 2026 года

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил две атаки, в сторону Ивановки и Зеленого Роща.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 11 февраля 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак оккупантов - в районах Доброполья, Гуляйполя, Рыбного, Луговского и в направлении Железнодорожного.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 11 февраля 2026 года

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 11 февраля 2026 года

На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 11 февраля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько