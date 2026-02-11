Карта боевых действий в Украине на 11 февраля 2026 года

Продолжается 1449-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11 февраля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 126 боевых столкновений.

Вчера противник совершил 100 авиационных ударов, сбросил 284 управляемых авиабомба. Кроме того, задействовал для поражения 7719 дронов-камикадзе и осуществил 3310 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 87 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Братское, Великомихайловка, Коломийцы Днепропетровской области; Горькое, Терсянка, Долинка, Гуляйпольское, Новое Поле, Шевченковское, Зорница, Веселянка, Камышеваха, Запорожец, Барвиновка, Верхняя Терса Запорожской области; Казачье Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, один пункт управления БПЛА, шесть пушек, пять пунктов управления и одну другую важную цель российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес 7 авиаударов, сбросил 19 авиабомб, совершил 87 обстрелов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Прилепка.

На Купянском направлении вчера наступательных действий врага не зафиксировано.

На Лиманском направлении враг провел семь атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в направлении населенных пунктов Ставки, Дробышево, Твердохлебово, Заречное, Диброва.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закотного, Резниковки и в направлении Озерного.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не производил.

На Константиновском направлении враг совершил 10 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка и в сторону Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Покровск, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал и сторону населенных пунктов Новый Донбасс и Гришино.

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил две атаки, в сторону Ивановки и Зеленого Роща.

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак оккупантов - в районах Доброполья, Гуляйполя, Рыбного, Луговского и в направлении Железнодорожного.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

