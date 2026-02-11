Втрати ворога станом на 11 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 820 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1449 добу повномасштабної війни становлять 1 249 380 осіб.

Втрати Росії у війні на 11 лютого 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 11 лютого втратила:

особового складу — близько 1 249 380 (+820) осіб;

осіб; танків — 11 661 (+5) од.;

од.; бойових броньованих машин — 24 020 (+2) од.;

од.; артилерійських систем — 37 148 (+59) од.;

од.; РСЗВ — 1 638 (+1) од.;

засобів ППО — 1 298 (+1) од.;

літаків — 435 (+0) од.;

гелікоптерів — 347 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 130 711 (+1 551) од.;

од.; крилатих ракет — 4 270 (+0) од.;

кораблів / катерів — 28 (+0) од.;

підводних човнів — 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 77 969 (+235) од.;

од.; спеціальної техніки — 4 070 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 11 лютого

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 112 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 8 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

