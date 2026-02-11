Потери врага по состоянию на 11 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 820 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1449 сутки полномасштабной войны составляют 1 249 380 человек.

Потери России в войне на 11 февраля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 февраля потеряла:

личного состава — около 1 249 380 (+820) лиц;

лиц; танков 11 661 (+5) ед.;

ед.; боевых бронированных машин 24 020 (+2) ед.;

ед.; артиллерийских систем 37 148 (+59) ед.;

ед.; РСЗО - 1 638 (+1) ед;

средств ПВО - 1 298 (+1) ед;

самолетов - 435 (+0) ед;

вертолетов - 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня 130 711 (+1 551) ед.;

ед.; крылатых ракет - 4 270 (+0) ед;

кораблей/катеров - 28 (+0) ед;

подводных лодок - 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн. 77 969 (+235) ед.;

ед.; специальной техники - 4 070 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 11 февраля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 112 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА на 8 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

