Потери врага по состоянию на 11 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 820 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1449 сутки полномасштабной войны составляют 1 249 380 человек.
Потери России в войне на 11 февраля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 февраля потеряла:
- личного состава — около 1 249 380 (+820) лиц;
- танков 11 661 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин 24 020 (+2) ед.;
- артиллерийских систем 37 148 (+59) ед.;
- РСЗО - 1 638 (+1) ед;
- средств ПВО - 1 298 (+1) ед;
- самолетов - 435 (+0) ед;
- вертолетов - 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня 130 711 (+1 551) ед.;
- крылатых ракет - 4 270 (+0) ед;
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед;
- подводных лодок - 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн. 77 969 (+235) ед.;
- специальной техники - 4 070 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 11 февраля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 112 вражеских БПЛА.
Зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА на 8 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
