Карта бойових дій в Україні на 11 лютого 2026 року

Триває 1449-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 11 лютого 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 126 бойових зіткнень.

Вчора противник здійснив 100 авіаційних ударів, скинув 284 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 7719 дронів-камікадзе та здійснив 3310 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 87 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Братське, Великомихайлівка, Коломійці Дніпропетровської області; Гірке, Терсянка, Долинка, Гуляйпільське, Нове Поле, Шевченківське, Зірниця, Веселянка, Комишуваха, Запорожець, Барвінівка, Верхня Терса Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, один пункт управління БпЛА, шість гармат, п’ять пунктів управління та одну іншу важливу ціль російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав 7 авіаударів, скинув 19 авіабомб, здійснив 87 обстрілів, в тому числі чотири - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Приліпка.

На Куп’янському напрямку вчора наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Лиманському напрямку ворог провів сім атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у напрямку населених пунктів Ставки, Дробишеве, Твердохлібове, Зарічне, Діброва.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки та в напрямку Озерного.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 10 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка та у бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Новий Донбас й Гришине.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив дві атаки, у бік Іванівки та Зеленого Гаю.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак окупантів - у районах Добропілля, Гуляйполя, Рибного, Лугівського та в напрямку Залізничного.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.