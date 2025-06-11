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Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1204-й день полномасштабной войны в Украине.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 220 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 90 авиационных ударов, применив 11 ракет и сбросив 141 управляемую бомбу. Кроме того, произвел более 5279 обстрелов, из которых 105 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3158 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности по районам населенных пунктов Цуповка, Купянск Харьковской области; Иванополье, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка Запорожской области; Огромное, Одрадокаменка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава и техники, пять артиллерийских средств, пункт управления БПЛА и еще один важный объект российских захватчиков.

На Харьковском направлении наши войска отразили три атаки противника в районах Волчанска, Двухлетней и в сторону населенного пункта Липцы.

Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2025 года

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 12 атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки и Зеленого Роща.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Грековка, Надежда, Карповка, Торское, Ямполевка и Зеленая Долина.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2025 года

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 14 вражеских атак. Подразделения окупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки и вблизи Верхнекаменского.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано пять боев, агрессор пытался продвигаться в сторону Белой Горы.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Леонидовка и Яблоновка.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Мирное, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Орехово, Котляровка, Богдановка и Константинополь.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 35 атак противника вблизи населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Одрадное, Комар, Веселое, Новоселка, Свободное Поле и Бурлацкое.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2025 года

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили шесть атак в районе Малиновки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2025 года

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг провел пять атак в районе населенного пункта Степное и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2025 года

На Приднепровском направлении агрессор провел три бесполезных попытки продвижения к позициям наших защитников.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2025 года

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений разной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 28 авиационных ударов с применением 53 управляемых авиационных бомб, а также осуществил 231 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько