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Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1204-й день повномасштабної війни в Україні.

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Мапа бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 220 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних та 90 авіаційних ударів, застосувавши 11 ракет та скинувши 141 керовану бомбу. Крім цього, здійснив понад 5279 обстрілів, з яких 105 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3158 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Цупівка, Куп’янськ Харківської області; Іванопілля, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка Запорізької області; Велетенське, Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу та техніки, п’ять артилерійських засобів, пункт управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районах Вовчанська, Дворічної та в бік населеного пункту Липці.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та Зеленого Гаю.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед у бік населених пунктів Греківка, Надія, Карпівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2025 року

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 14 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та поблизу Верхньокам’янського.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, агресор намагався просуватись в бік Білої Гори.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Леонідівка та Яблунівка.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка та Костянтинопіль.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 35 атак противника поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Комар, Веселе, Новосілка, Вільне Поле та Бурлацьке.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили шість атак у районі Малинівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2025 року

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог провів п’ять атак в районі населеного пункту Степове та в бік Новоданилівки й Новоандріївки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2025 року

На Придніпровському напрямку агресор провів три марні спроби просування до позицій наших захисників.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2025 року

На Курському напрямку минулої доби відбулося 28 бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 28 авіаційних ударів із застосуванням 53 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 231 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько