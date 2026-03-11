Карта боевых действий в Украине на 11 марта 2026 года

Продолжается 1477-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11 марта 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 137 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 85 авиационных ударов, сбросив 262 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 9378 дронов-камикадзе и осуществил 3817 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 96 из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов на Днепропетровщине: Ивановка, Покровское, Просяна, Александровка, Черненково; в Запорожской области: Воздвижовка, Новоселовка, Волшебное, Долинка, Щербаки, Голубое, Веселянка; и Казацкое в Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения живой силы и техники, пять пунктов управления, один состав, две артиллерийские системы и один важный объект врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 127 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – с применением РСЗО. Нанес трех авиаударов с применением 11 КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенных пунктов Зыбино и Волчанск.

На Купянском направлении враг четырежды атаковал в районах Петропавловки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник атаковал четырежды. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево и Ставки.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 10 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закотного, Рай-Александровки, Дроновки, Платоновки, Резниковки, Ямполя и Пазено.

На Краматорском направлении штурмовые действия противника не зафиксированы.

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Софиевки, Новопавловки, Русиного Яра и Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Шевченко, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка и Новоподгородное.

На Александровском направлении противник атаковал три раза в районах Тернового и Новогригорьевки.

На Гуляйпольском направлении произошла 21 атака оккупантов в районах Гуляйполя, Железнодорожного, Гуляйпольского, Заречного, Варваровки, Луговского, Мирного, Горького, Святопетровки и Староукраинки.

На Ореховском направлении враг дважды пытался улучшить свои позиции вблизи Щербаков и Павловки.

На Приднепровском направлении враг атаковал в районе острова Большой Ольховый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.