Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

Триває 1477-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 11 березня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 137 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 85 авіаційних ударів, скинувши 262 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9378 дронів-камікадзе та здійснив 3817 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 96 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Іванівка, Покровське, Просяна, Олександрівка, Чорненкове; у Запорізькій області: Воздвижівка, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Щербаки, Блакитне, Веселянка; та Козацьке на Херсонщині.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження живої сили та техніки, п’ять пунктів управління, один склад, дві артилерійські системи і один інший важливий об’єкт ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 127 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ. Завдав трьох авіаударів із застосуванням 11 КАБ.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населених пунктів Зибино та Вовчанськ.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Петропавлівки та Новоплатонівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2026 року

На Лиманському напрямку противник атакував чотири рази. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве та Ставки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2026 року

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 10 спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Рай-Олександрівки, Дронівки, Платонівки, Різниківки, Ямполя та Пазено.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2026 року

На Краматорському напрямку штурмові дії противника не зафіксовані.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Русиного Яру та Степанівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову дію агресора в районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Шевченко, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка та Новопідгородне.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник атакував три рази у районах Тернового та Новогригорівки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку відбулася 21 атака окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Зарічного, Варварівки, Лугівського, Мирного, Гіркого, Святопетрівки та Староукраїнки.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2026 року

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався покращити свої позиції поблизу Щербаків та Павлівки.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2026 року

На Придніпровському напрямку ворог атакував у районі острова Великий Вільховий.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько