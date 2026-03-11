Втрати ворога станом на 11 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 990 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1477 добу повномасштабної війни становлять 1 275 980 осіб.

Втрати Росії у війні на 11 березня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 11 березня втратила:

особового складу – близько 1 275 980 (+990) осіб

осіб танків – 11 763 (+5) од.

од. бойових броньованих машин – 24 177 (+3) од.

од. артилерійських систем – 38 263 (+61) од.

од. РСЗВ – 1 680 (+1) од.

од. засоби ППО – 1 328 (+0) од.

од. літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 349 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 170 966 (+2 157) од.

од. крилаті ракети – 4 403 (+0) од.

кораблі/катери – 31 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 82 791 (+281) од.

од. спеціальна техніка – 4 088 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 11 березня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.