- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 11 березня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 990 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1477 добу повномасштабної війни становлять 1 275 980 осіб.
Втрати Росії у війні на 11 березня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 11 березня втратила:
- особового складу – близько 1 275 980 (+990) осіб
- танків – 11 763 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 24 177 (+3) од.
- артилерійських систем – 38 263 (+61) од.
- РСЗВ – 1 680 (+1) од.
- засоби ППО – 1 328 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 170 966 (+2 157) од.
- крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
- кораблі/катери – 31 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни –82 791 (+281) од.
- спеціальна техніка – 4 088 (+1)од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 11 березня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.