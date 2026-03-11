- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
Потери врага по состоянию на 11 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 990 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1477 сутки полномасштабной войны составляют 1 275 980 человек.
Потери России в войне на 11 марта 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 марта потеряла:
- личного состава – близко 1 275 980 (+990) человек
- танков – 11 763 (+5) ед.
- боевых бронированных машин – 24 177 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 38 263 (+61) ед.
- РСЗО – 1 680 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 328 (+0) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 349 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 170 966 (+2 157) ед.
- крылатые ракеты – 4 403 (+0) ед.
- корабли/катера – 31 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 82 791 (+281) ед.
- специальная техника – 4 088 (+1) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 11 марта
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 90 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
