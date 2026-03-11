Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

--0,03

EUR

51,04

+0,33

Наличный курс:

USD

44,09

43,92

EUR

51,50

51,30

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Потери врага по состоянию на 11 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ

война, дрон
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 990 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1477 сутки полномасштабной войны составляют 1 275 980 человек.

Потери России в войне на 11 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 марта потеряла:

  • личного состава – близко   1 275 980 (+990) человек
  • танков –   11 763 (+5)   ед.
  • боевых бронированных машин –   24 177 (+3)   ед.
  • артиллерийских систем –   38 263 (+61)   ед.
  • РСЗО –   1 680 (+1)   ед.
  • средства ПВО –   1 328 (+0)   ед.
  • самолетов – 435 (+0) ед.
  • вертолетов – 349 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня –   170 966 (+2 157)   ед.
  • крылатые ракеты – 4 403 (+0) ед.
  • корабли/катера – 31 (+0) ед.
  • подлодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 82 791 (+281)   ед.
  • специальная техника –   4 088 (+1) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 11 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 11 марта

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 90 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 11 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько