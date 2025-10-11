Карта боевых действий в Украине на 11 октября 2025 года

Продолжается 1326-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11 октября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 234 боевых столкновения.

Вчера противник нанес один ракетный и 73 авиационных удара, применил 32 ракеты, сбросил 155 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4171 обстрел, в том числе 98 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4575 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Запорожья, Железнодорожное Запорожской области, а также по городу Днепр.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили район сосредоточения личного состава и артиллерийское средство противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток зафиксировано 13 боевых столкновений. Противник нанес четыре авиационных удара, в общей сложности сбросил 16 управляемых авиабомб и совершил 144 артиллерийских обстрела, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 26 боевых столкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного, Каменки, Довгенького и в направлении Кутьковки, Двуречанского, Отрадного, Бологовки, Колодезного.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано 12 атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Петропавловки, Богуславки и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Копанки, Дробышево, Шандриголово, Карповка, Редкодуб, Дерилово, Среднее, Торское и в направлении Ольговки и Ставков.

На Славянском направлении противник восемь раз атаковал позиции сил обороны в районах Дроновки, Ямполя и Григоровки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении подразделения россиян совершили одну напрасную атаку в направлении Веролюбовки.

На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки в районах населенных пунктов Плещеевка, Предтечино, Торецк, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в направлении населенного пункта Бересток.

На Покровском направлении наши защитники остановили 72 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Уют, Никаноровка, Родинское, Миролюбовка, Новоэкономическое, Мирноград, Лисовка, Покровск, Зверевое, Котлино, Новоукраинка, Удачное, Червоное Лиманное Новопавловка, Балагана.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 28 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Александроград, Январское, Вербовое, Нововасиловское, Толстой, Сосновка, Березово, Новогригоровка, Малиновка и Полтавка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не производил.

На Ореховском направлении минувших суток произошло семь боевых столкновений — оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Каменского, Степного и Плавней.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили пять атак захватчиков в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.