Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,10

EUR

48,21

+0,07

Готівковий курс:

USD

41,55

41,43

EUR

48,60

48,38

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 11 жовтня 2025 року

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1326-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 11 жовтня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 11 жовтня 2025 року
Мапа бойових дій в Україні станом на 11 жовтня
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 11 жовтня 2025 року
Мапа бойових дій в Україні станом на 11 жовтня
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 11 жовтня 2025 року
Мапа бойових дій в Україні станом на 11 жовтня
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 11 жовтня 2025 року
Мапа бойових дій в Україні станом на 11 жовтня
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 11 жовтня 2025 року
Мапа бойових дій в Україні станом на 11 жовтня
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 11 жовтня 2025 року
Мапа бойових дій в Україні станом на 11 жовтня
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 11 жовтня 2025 року
Мапа бойових дій в Україні станом на 11 жовтня
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 11 жовтня 2025 року
Мапа бойових дій в Україні станом на 11 жовтня
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 11 жовтня 2025 року
Мапа бойових дій в Україні станом на 11 жовтня
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 11 жовтня 2025 року
Мапа бойових дій в Україні станом на 11 жовтня
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 11 жовтня 2025 року
Мапа бойових дій в Україні станом на 11 жовтня
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 11 жовтня 2025 року
Мапа бойових дій в Україні станом на 11 жовтня
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 11 жовтня 2025 року
Мапа бойових дій в Україні станом на 11 жовтня
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 11 жовтня 2025 року
Мапа бойових дій в Україні станом на 11 жовтня
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 11 жовтня 2025 року
Мапа бойових дій в Україні станом на 11 жовтня

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 234 бойові зіткнення.

Вчора противник завдав одного ракетного та 73 авіаційних ударів, застосував 32 ракети, скинув 155 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4171 обстріл, зокрема 98 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4575 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Запоріжжя, Залізничне Запорізької області, а також по місту Дніпро.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу та артилерійський засіб противника.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 13 бойових зіткнень. Противник завдав чотири авіаційні удари, загалом скинув 16 керованих авіабомб та здійснив 144 артилерійські обстріли, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 11 жовтня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 26 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного, Кам’янки, Довгенького та в напрямку Кутьківки, Дворічанського, Одрадного, Бологівки, Колодязного.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 11 жовтня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Петропавлівки, Богуславки та в напрямку Курилівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 11 жовтня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Копанки, Дробишеве, Шандриголове, Карпівка, Рідкодуб, Дерилове, Середнє, Торське та в напрямку Ольгівки і Ставків.

На Слов’янському напрямку противник вісім разів атакував позиції Сил оборони у районах Дронівки, Ямполя та Григорівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 11 жовтня 2025 року

Минулої доби на Краматорському напрямку підрозділи росіян здійснили одну марну атаку в напрямку Віролюбівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 11 жовтня 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки в районах населених пунктів Плещіївка, Предтечине, Торецьк, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в напрямку населеного пункту Бересток.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 11 жовтня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 атаки агресора в районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Затишок, Никанорівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Мирноград, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Новоукраїнка, Удачне, Червоний Лиман, Молодецьке, Горіхове, Філія та в напрямку Новопавлівки, Балагану.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 11 жовтня 2025 року

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 28 ворожих штурмів у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Вербове, Нововасилівське, Толстой, Соснівка, Березове, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 11 жовтня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 11 жовтня 2025 року

На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося сім бойових зіткнень — окупанти намагалися просунутися вперед у районах Кам’янського, Степового та Плавнів.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 11 жовтня 2025 року

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак загарбників у бік Антонівського мосту.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 11 жовтня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко