Втрати ворога станом на 11 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1060 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1326 добу повномасштабної війни становлять 1 121 570 осіб.

Втрати Росії у війні на 11 жовтня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 жовтня втратила:

особового складу – близько 1121570 (+1060) осіб;

танків – 11247 (+1) од;

бойових броньованих машин – 23345 (+6) од;

артилерійських систем – 33568 (+21) од;

РСЗВ – 1518 (+1) од;

засоби ППО – 1225 (+0) од;

літаків – 427 (+0) од;

гелікоптерів – 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 68766 (+219);

крилаті ракети – 3859 (+18);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 63847 (+72);

спеціальна техніка – 3973 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 11 жовтня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 54 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

протиповітряною обороною збито/подавлено 54 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни;

зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

