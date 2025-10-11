- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 11 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1060 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1326 добу повномасштабної війни становлять 1 121 570 осіб.
Втрати Росії у війні на 11 жовтня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1121570 (+1060) осіб;
- танків – 11247 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23345 (+6) од;
- артилерійських систем – 33568 (+21) од;
- РСЗВ – 1518 (+1) од;
- засоби ППО – 1225 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 68766 (+219);
- крилаті ракети – 3859 (+18);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63847 (+72);
- спеціальна техніка – 3973 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 11 жовтня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 54 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 54 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.