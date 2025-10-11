Потери врага по состоянию на 11 октября 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1060 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1326 сутки полномасштабной войны составляют 1 121 570 человек.

Потери России в войне на 11 октября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 октября потеряла:

личного состава – около 1121570 (+1060) человек;

танков – 11247 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 23345 (+6) ед;

артиллерийских систем – 33568 (+21) ед;

РСЗО – 1518 (+1) ед;

средства ПВО – 1225 (+0) ед;

самолетов – 427 (+0) ед;

вертолетов – 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 68766 (+219);

крылатые ракеты – 3859 (+18);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 63847 (+72);

специальная техника – 3973 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 11 октября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 54 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

противовоздушной обороной сбито/подавлено 54 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны;

зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 6 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

