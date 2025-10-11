- Тип
Потери врага по состоянию на 11 октября 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1060 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1326 сутки полномасштабной войны составляют 1 121 570 человек.
Потери России в войне на 11 октября 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 октября потеряла:
- личного состава – около 1121570 (+1060) человек;
- танков – 11247 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 23345 (+6) ед;
- артиллерийских систем – 33568 (+21) ед;
- РСЗО – 1518 (+1) ед;
- средства ПВО – 1225 (+0) ед;
- самолетов – 427 (+0) ед;
- вертолетов – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 68766 (+219);
- крылатые ракеты – 3859 (+18);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 63847 (+72);
- специальная техника – 3973 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 11 октября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 54 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- противовоздушной обороной сбито/подавлено 54 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны;
- зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 6 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
