Карта боевых действий в Украине на 11 сентября 2026 года

Продолжается 1661-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11 сентября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 235 боевых столкновений.

Вчера противник совершил 114 авиационных ударов, во время которых сбросил 365 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10808 дронов-камикадзе и произвели 2953 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 46 из них – с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам подверглись населенные пункты Сопич, Бачевск, Кореньок, Лужки, Казачье, Уланово, Горки, Кондратовка, Писаревка, Иволжанское, Могрица, Яструбино, Рогизно, Андреевка, Корчаковка, Запсилья, Садки Сумской области; Гасычевка и Клюсы Черниговской области. Большая Березка, Товстодубово, Сумы, Вакаловщина, Большая Рыбица, Малая Рыбица подверглись авиаударам.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы противника, шесть пунктов управления БПЛА и восемь артиллерийских систем оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано три штурмовых действия противника. Агрессор произвел 144 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов. Нанес семь авиационных ударов с применением 14 КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили пять атак противника. Захватчики пытались продвинуться в направлении Избицкого, Ивановки и в районах Старицы, Чугуновки, Захаровки.

На Купянском направлении враг пытался улучшить свои позиции четырежды, проводя штурмовые действия в районах Петропавловки, Ковшаровки и Глушковки.

На Лиманском направлении наши защитники успешно отразили девять попыток захватчиков продвинуться в направлении Нового Мира, Ольговки, Лимана и в районах населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Дробышево, Диброва.

На Славянском направлении противник совершил три штурмовых действия вблизи Озерного, Кривой Луки и в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

На Константиновском направлении зафиксировано 17 атак. По уточненной информации, захватчики вели штурмовые действия вблизи Константиновки, Ильиновки, Долгой Балки, Торецкого, Свободного и в направлении Новопавловки, Николайполья, Кучерового Яра.

На Покровском направлении враг совершил 33 атаки. Противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Дорожное, Белицкое, Шевченко, Новоалександровки, Удачного, Молодецкого, Новоподгородного, Новониколаевки, Муравки и в направлении Ганновки, Светлого, Доброполья, Матяшевого, Сергеевки.

На Александровском направлении враг трижды проводил штурмовые действия в сторону Березового, Калиновского и в районе Новогригоровки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты восемь раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в направлении Рождественской, Воздвижовки и в районах населенных пунктов Цветково, Гуляйпольское и в направлении Волшебного.

На Ореховском направлении Силы обороны отразили две атаки противника в районе Малой Токмачки и в сторону Новояковловки.

На Приднепровском направлении оккупанты атакующих действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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