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Втрати ворога станом на 11 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 490 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1661 добу повномасштабної війни становлять 1 503 880 осіб.
Втрати Росії у війні на 11 вересня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 11 вересня втратила:
- особового складу – близько 1 503 880 (+1 490) осіб;
- танків – 12 341 (+2) од.;
- бойових броньованих машин – 25 312 (+7) од.;
- артилерійських систем – 49 516 (+64) од.;
- РСЗВ – 2 109 (+2) од.;
- засобів ППО – 1 622 (+4) од.;
- літаків – 441 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 573 (+23) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 510 130 (+1 925) од.;
- крилатих ракет – 5 103 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 147 211 (+590) од.;
- спеціальної техніки – 4 666 (+16) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 11 вересня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 138 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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