Втрати ворога станом на 11 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 490 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1661 добу повномасштабної війни становлять 1 503 880 осіб.

Втрати Росії у війні на 11 вересня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 11 вересня втратила:

особового складу – близько 1 503 880 (+1 490) осіб;

танків – 12 341 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 25 312 (+7) од.;

артилерійських систем – 49 516 (+64) од.;

РСЗВ – 2 109 (+2) од.;

засобів ППО – 1 622 (+4) од.;

літаків – 441 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 573 (+23) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 510 130 (+1 925) од.;

крилатих ракет – 5 103 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 147 211 (+590) од.;

спеціальної техніки – 4 666 (+16) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 11 вересня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 138 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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