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Потери врага по состоянию на 11 сентября 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1490 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1661 сутки полномасштабной войны составляют 1 503 880 человек.
Потери России в войне на 11 сентября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 сентября потеряла:
- личного состава – около 1 503 880 (+1 490) человек;
- танков – 12 341 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 25 312 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 49 516 (+64) ед;
- РСЗО – 2 109 (+2) ед;
- средств ПВО – 1622 (+4) ед.;
- самолетов – 441 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2 573 (+23) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 510 130 (+1 925) ед;
- крылатых ракет – 5 103 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 147 211 (+590) ед;
- специальной техники – 4 666 (+16) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 11 сентября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 138 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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