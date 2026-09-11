Потери врага по состоянию на 11 сентября 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1490 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1661 сутки полномасштабной войны составляют 1 503 880 человек.

Потери России в войне на 11 сентября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 сентября потеряла:

личного состава – около 1 503 880 (+1 490) человек;

танков – 12 341 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 25 312 (+7) ед;

артиллерийских систем – 49 516 (+64) ед;

РСЗО – 2 109 (+2) ед;

средств ПВО – 1622 (+4) ед.;

самолетов – 441 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2 573 (+23) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 510 130 (+1 925) ед;

крылатых ракет – 5 103 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 147 211 (+590) ед;

специальной техники – 4 666 (+16) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 11 сентября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 138 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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