Карта боевых действий в Украине на 12 августа 2025 года

военные
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1266-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 12 августа 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 12 августа 2025 года
Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 74 авиаудара, в том числе сбросил 138 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 5299 обстрелов, из них 105 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4980 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Калиевка Сумской области; Новоандреевка, Степногорск, Григоровка Запорожской области; Приднепровское, Антоновка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и два артиллерийских средства российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 13 боеприкосновений. Противник нанес 11 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 23 управляемых авиационных бомб и совершил 298 артиллерийских обстрелов, в том числе 26 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть боеприкосновений в районах Волчанска, Колодезного и Двуречанского.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак врага. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Степная Новоселовка, Кондрашовка, Купянск, Загрызовое, Богуславка.

На лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Колодец, Мирное, Серебрянка и в направлении Дружелюбовки, Среднего, Шандриголового, Ямполя.

На Северском направлении за прошедшие сутки враг осуществил восемь атак на позиции наших подразделений в районах Григоровки, Выемки и в направлении Северска.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боевых столкновений в районах Ступочек, Степановки и Русиного Яра.

В Торецком направлении враг осуществил восемь атак в районах населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шахово, Владимировка, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Луч, Удачное, Лысовка, Зверевое.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 24 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Свободное Поле, Малиевка, Зеленая Роща, Воскресенка, Мирное и в направлении Ивановки и Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили вражескую атаку вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении враг совершил два штурма в Каменском районе и в направлении Новоданиловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг семь раз безуспешно пытался продвинуться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, 23 июля прошла третья встреча украинской и российской делегаций в Турции. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что среди главных тем были прекращение огня, освобождение пленных и встреча лидеров ради справедливого мира.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Ольга Опенько