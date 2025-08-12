Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,45

+0,06

EUR

48,20

+0,00

Готівковий курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,40

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Втрати ворога станом на 12 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 980 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1266-ту добу повномасштабної війни становлять 1065220 осіб.

Втрати Росії у війні на 12 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 серпня втратила:

  • особового складу – близько 1065220 (+980) осіб;
  • танків –  11098 (+5) од;
  • бойових броньованих машин –23119 (+5) од;
  • артилерійських систем – 31406 (+26) од;
  • РСЗВ – 1464 (+2)  од;
  • засоби ППО – 1205 (+1) од;
  • літаків – 421 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50753 (+107);
  • крилаті ракети – 3556 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни –  58219 (+106);
  • спеціальна техніка –3937 (+1).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 12 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 12 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • Протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. 
  • Зафіксовано влучання 12 БпЛА та 3 ракет на 7 локаціях.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 12 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Ольга Опенько