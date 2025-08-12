Втрати ворога станом на 12 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 980 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1266-ту добу повномасштабної війни становлять 1065220 осіб.

Втрати Росії у війні на 12 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 серпня втратила:

особового складу – близько 1065220 (+980) осіб;

танків – 11098 (+5) од;

бойових броньованих машин –23119 (+5) од;

артилерійських систем – 31406 (+26) од;

РСЗВ – 1464 (+2) од;

засоби ППО – 1205 (+1) од;

літаків – 421 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50753 (+107);

крилаті ракети – 3556 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 58219 (+106);

спеціальна техніка –3937 (+1).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 12 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

Протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 БпЛА та 3 ракет на 7 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

