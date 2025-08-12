- Тип
Потери врага по состоянию на 12 августа 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 980 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1266-е сутки полномасштабной войны составляют 1065220 человек.
Потери России в войне на 12 августа 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 августа потеряла:
- личного состава – около 1065220 (+980) человек;
- танков – 11098 (+5) ед;
- боевых бронированных машин –23119 (+5) ед;
- артиллерийских систем – 31406 (+26) ед;
- РСЗО – 1464 (+2) ед;
- средства ПВО – 1205 (+1) ед;
- самолетов – 421 (+0) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 50753 (+107);
- крылатые ракеты – 3556 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 58 219 (+106);
- специальная техника –3937 (+1).
Пораженные воздушные цели врага на 12 августа – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- Противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 12 БпЛА и 3 ракет на 7 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
