Потери врага по состоянию на 12 августа 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 980 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1266-е сутки полномасштабной войны составляют 1065220 человек.

Потери России в войне на 12 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 августа потеряла:

личного состава – около 1065220 (+980) человек;

танков – 11098 (+5) ед;

боевых бронированных машин –23119 (+5) ед;

артиллерийских систем – 31406 (+26) ед;

РСЗО – 1464 (+2) ед;

средства ПВО – 1205 (+1) ед;

самолетов – 421 (+0) ед;

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 50753 (+107);

крылатые ракеты – 3556 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 58 219 (+106);

специальная техника –3937 (+1).

Пораженные воздушные цели врага на 12 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 БпЛА и 3 ракет на 7 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

