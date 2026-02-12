Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2026 года

Продолжается 1450-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 12 февраля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 124 боевых столкновений.

Вчера противник нанес три ракетных удара, применив восемь ракет, 90 авиационных ударов, сбросил 246 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 7976 дронов-камикадзе и произвел 3488 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 54 из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Гавриловка, Новоселовка, Великомихайловка, Орлы, Добропасово Днепропетровской области; Верхняя Терса, Гуляйпольское, Любицкое, Лесное, Воздвижовка, Волшебное, Горькое, Барвиновка, Новоалександровка, Веселянка, Юрьевка, Таврическое Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, два пункта управления БПЛА, три артиллерийских системы, пункт управления и две другие важные цели российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 99 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Графское, Охримовка.



На Лиманском направлении враг провел десять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Твердохлебово и в сторону Лимана, Ставков.

На Купянском направлении вчера произошла одна вражеская атака. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Новоосинового.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Закотного, Рай-Александровки, Платоновки и в районе Дроновки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

На Константиновском направлении противник совершил девять атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка и в сторону Константиновки, Берестки, Новопавловки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Гришино, Котлино, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Новопавловка, Новое Шахово.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил пять атак в районе Согласия и в сторону Ивановки.

На Гуляйпольском направлении произошло 15 атак оккупантов - в районах Гуляйполя, Доброполья, Дорожнянки и в сторону Железнодорожного, Цветочного.

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в районе Степного.

На Приднепровском направлении враг провел одно неудачное наступательное действие.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

