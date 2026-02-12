Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,50

51,34

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1450-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 12 февраля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 124 боевых столкновений.

Вчера противник нанес три ракетных удара, применив восемь ракет, 90 авиационных ударов, сбросил 246 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 7976 дронов-камикадзе и произвел 3488 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 54 из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Гавриловка, Новоселовка, Великомихайловка, Орлы, Добропасово Днепропетровской области; Верхняя Терса, Гуляйпольское, Любицкое, Лесное, Воздвижовка, Волшебное, Горькое, Барвиновка, Новоалександровка, Веселянка, Юрьевка, Таврическое Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, два пункта управления БПЛА, три артиллерийских системы, пункт управления и две другие важные цели российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 99 обстрелов.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Графское, Охримовка.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2026 года


На Лиманском направлении враг провел десять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Твердохлебово и в сторону Лимана, Ставков.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2026 года

На Купянском направлении вчера произошла одна вражеская атака. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Новоосинового.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2026 года

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Закотного, Рай-Александровки, Платоновки и в районе Дроновки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2026 года

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2026 года

На Константиновском направлении противник совершил девять атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка и в сторону Константиновки, Берестки, Новопавловки, Софиевки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Гришино, Котлино, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Новопавловка, Новое Шахово.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2026 года

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил пять атак в районе Согласия и в сторону Ивановки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошло 15 атак оккупантов - в районах Гуляйполя, Доброполья, Дорожнянки и в сторону Железнодорожного, Цветочного.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в районе Степного.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2026 года

На Приднепровском направлении враг провел одно неудачное наступательное действие.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько