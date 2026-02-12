Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,06

EUR

51,21

--0,04

Готівковий курс:

USD

43,15

43,05

EUR

51,45

51,25

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1450-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 12 лютого 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 124 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав трьох ракетних ударів, застосувавши вісім ракет, 90 авіаційних ударів, скинув 246 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 7976 дронів-камікадзе та здійснив 3488 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 54 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Гаврилівка, Новоселівка, Великомихайлівка, Орли, Добропасове Дніпропетровської області; Верхня Терса, Гуляйпільське, Любицьке, Лісне, Воздвижівка, Чарівне, Гірке, Барвінівка, Новоолександрівка, Веселянка, Юріївка, Таврійське Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, два пункти управління БпЛА, три артилерійські системи, пункт управління та дві інші важливі цілі російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 99 обстрілів.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Графське, Охрімівка.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2026 року


На Лиманському напрямку ворог провів десять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Твердохлібове та у бік Лимана, Ставків.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2026 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулася одна ворожа атака. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Новоосинового.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2026 року

На Слов’янському напрямку протягом учорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутись вперед у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки та в районі Дронівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2026 року

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2026 року

На Костянтинівському напрямку противник здійснив дев’ять атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка та у бік Костянтинівки, Берестка, Новопавлівки, Софіївки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Нове Шахове.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2026 року

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив п’ять атак у районі Злагоди та у бік Іванівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2026 року

На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 атак окупантів - у районах Гуляйполя, Добропілля, Дорожнянки та у бік Залізничного, Цвіткового.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі Степового.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2026 року

На Придніпровському напрямку ворог минулої доби провів одну невдалу наступальну дію

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько