Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Втрати ворога станом на 12 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 770 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1450 добу повномасштабної війни становлять 1 250 150 осіб.

Втрати Росії у війні на 12 лютого 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 лютого втратила:

  • особового складу – близько 1 250 150 (+770) осіб;
  • танків – 11 662 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 24 025 (+5) од;
  • артилерійських систем – 37 213 (+65) од;
  • РСЗВ – 1 641 (+3) од;
  • засоби ППО – 1 299 (+1) од;
  • літаків – 435 (+0) од;
  • гелікоптерів – 347 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 132 153 (+1 442) од;
  • крилаті ракети – 4 270 (+0) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 78 141 (+172) од;
  • спеціальна техніка – 4 070 (+0) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 12 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 12 лютого

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 213 повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 15 балістичних ракет Іскандер-М/С-300; 
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69; 
  • 197 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 12 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання 9 ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько