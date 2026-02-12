- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 12 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 770 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1450 добу повномасштабної війни становлять 1 250 150 осіб.
Втрати Росії у війні на 12 лютого 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 250 150 (+770) осіб;
- танків – 11 662 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 24 025 (+5) од;
- артилерійських систем – 37 213 (+65) од;
- РСЗВ – 1 641 (+3) од;
- засоби ППО – 1 299 (+1) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 132 153 (+1 442) од;
- крилаті ракети – 4 270 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 78 141 (+172) од;
- спеціальна техніка – 4 070 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 12 лютого
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 213 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 15 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
- 197 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання 9 ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.