Втрати ворога станом на 12 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 770 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1450 добу повномасштабної війни становлять 1 250 150 осіб.

Втрати Росії у війні на 12 лютого 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 лютого втратила:

особового складу – близько 1 250 150 (+770) осіб;

танків – 11 662 (+1) од;

бойових броньованих машин – 24 025 (+5) од;

артилерійських систем – 37 213 (+65) од;

РСЗВ – 1 641 (+3) од;

засоби ППО – 1 299 (+1) од;

літаків – 435 (+0) од;

гелікоптерів – 347 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 132 153 (+1 442) од;

крилаті ракети – 4 270 (+0) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 78 141 (+172) од;

спеціальна техніка – 4 070 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 12 лютого

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 213 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

15 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

197 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 9 ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

