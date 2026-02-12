Потери врага по состоянию на 12 февраля 2026 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 770 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1450 сутки полномасштабной войны составляют 1 250 150 человек.

Потери России в войне на 12 февраля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 февраля потеряла:

личного состава – около 1 250 150 (+770) человек;

танков – 11 662 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 24 025 (+5) ед;

артиллерийских систем – 37 213 (+65) ед;

РСЗО – 1 641 (+3) ед;

средства ПВО – 1299 (+1) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 132 153 (+1 442) ед;

крылатые ракеты – 4 270 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 78 141 (+172) ед;

специальная техника – 4070 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 12 февраля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 213 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

15 баллистических ракет Искандер-М/С-300;

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

197 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 9 ракет и 19 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

