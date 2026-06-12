Карта боевых действий в Украине на 12 июня 2026 года

Продолжается 1570-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 12 июня 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 241 боевое столкновение.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 116 авиационных ударов, сбросив 317 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10104 дрона-камикадзе и произвел 3528 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 52 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения живой силы противника и три артиллерийских системы.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес один авиационный удар с применением 3 КАБ, совершил 55 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Одрадне, Лиман и в сторону Колодязного, Охримовки, Избицкого.

На Купянском направлении наши защитники остановили две попытки врага продвинуться в сторону населенных пунктов Богуславка и Кившаровка.

На Лиманском направлении враг 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районе Новоселовки и в сторону Дробышева, Озерного, Лимана, Шейковки, Степного.

На Славянском направлении противник штурмовал 11 раз и в районе Закотного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 11 атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Константиновка, Ильиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Уютное, Новоалександровка, Муравка, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Дорожное, Свободное, Новопавловка.

На Александровском направлении противник атаковал три раза, в районе Вороного и в сторону Александрограда.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 20 атак в районах населенных пунктов Рыбное, Мирное и в сторону Воздвижовки, Гуляйпольского, Волшебного, Староукраинки, Верхней Терсы.

На Ореховском направлении наши защитники предотвратили две попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степногорск и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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