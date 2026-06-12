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Карта боевых действий в Украине на 12 июня 2026 года

вина, ссу
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1570-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 12 июня 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 12 июня 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 12 июня 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 12 июня 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 12 июня 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 12 июня 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 12 июня 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 12 июня 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 12 июня 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 12 июня 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 12 июня 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 12 июня 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 12 июня 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 12 июня 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 241 боевое столкновение.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 116 авиационных ударов, сбросив 317 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10104 дрона-камикадзе и произвел 3528 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 52 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения живой силы противника и три артиллерийских системы.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес один авиационный удар с применением 3 КАБ, совершил 55 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 12 июня 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Одрадне, Лиман и в сторону Колодязного, Охримовки, Избицкого.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 12 июня 2026 года

На Купянском направлении наши защитники остановили две попытки врага продвинуться в сторону населенных пунктов Богуславка и Кившаровка.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 12 июня 2026 года

На Лиманском направлении враг 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районе Новоселовки и в сторону Дробышева, Озерного, Лимана, Шейковки, Степного.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 12 июня 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 11 раз и в районе Закотного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 12 июня 2026 года

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 12 июня 2026 года

На Константиновском направлении оккупанты совершили 11 атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Константиновка, Ильиновка.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 12 июня 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Уютное, Новоалександровка, Муравка, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Дорожное, Свободное, Новопавловка.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 12 июня 2026 года

На Александровском направлении противник атаковал три раза, в районе Вороного и в сторону Александрограда.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 12 июня 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 20 атак в районах населенных пунктов Рыбное, Мирное и в сторону Воздвижовки, Гуляйпольского, Волшебного, Староукраинки, Верхней Терсы.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 12 июня 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники предотвратили две попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степногорск и Малые Щербаки.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 12 июня 2026 года

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 12 июня 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько