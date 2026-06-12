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Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2026 року

віна, зсу
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1570-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 12 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 241 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 116 авіаційних ударів, скинувши 317 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10104 дрони-камікадзе та здійснив 3528 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 52 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження живої сили противника та три артилерійські системи.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав одного авіаційного удару із застосуванням 3 КАБ, здійснив 55 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Одрадне, Лиман та у бік Колодязного, Охрімівки, Ізбицького.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2026 року

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили дві спроби ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Богуславка та Ківшарівка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2026 року

На Лиманському напрямку ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районі Новоселівки та у бік Дробишевого, Озерного, Лимана, Шийківки, Степового.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 11 разів та у районі Закітного та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2026 року

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2026 року

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 11 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Муравка, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Дорожнє, Вільне, Новопавлівка.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник атакував три рази, у районі Вороного та у бік Олександрограда.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 20 атак у районах населених пунктів Рибне, Мирне та у бік Воздвижівки, Гуляйпільського, Чарівного, Староукраїнки, Верхньої Терси.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степногірськ та Малі Щербаки.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2026 року

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили одну ворожу атаку в бік Антонівського мосту.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько