Карта бойових дій в Україні на 12 червня 2026 року

Триває 1570-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 12 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 241 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 116 авіаційних ударів, скинувши 317 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10104 дрони-камікадзе та здійснив 3528 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 52 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження живої сили противника та три артилерійські системи.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав одного авіаційного удару із застосуванням 3 КАБ, здійснив 55 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Одрадне, Лиман та у бік Колодязного, Охрімівки, Ізбицького.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили дві спроби ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Богуславка та Ківшарівка.

На Лиманському напрямку ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районі Новоселівки та у бік Дробишевого, Озерного, Лимана, Шийківки, Степового.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 11 разів та у районі Закітного та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 11 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Муравка, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Дорожнє, Вільне, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував три рази, у районі Вороного та у бік Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 20 атак у районах населених пунктів Рибне, Мирне та у бік Воздвижівки, Гуляйпільського, Чарівного, Староукраїнки, Верхньої Терси.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степногірськ та Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили одну ворожу атаку в бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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