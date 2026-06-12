Втрати ворога станом на 12 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 300 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1570 добу повномасштабної війни становлять 1 380 120 осіб.

Втрати Росії у війні на 12 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 червня втратила:

особового складу – приблизно 1 380 120 (+1 300) осіб;

танків – 12 014 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин – 24 728 (+1) од;

артилерійських систем – 43 865 (+78) од;

РСЗВ – 1 861 (+2) од;

засобів ППО – 1 417 (+1) од;

наземних робототехнічних комплексів – 1 636 (+8) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 344 869 (+2 218) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 105 850 (+352) од;

спеціальної техніки – 4 280 (+3) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 12 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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