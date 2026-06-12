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Втрати ворога станом на 12 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ дрон
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 300 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1570 добу повномасштабної війни становлять 1 380 120 осіб.

Втрати Росії у війні на 12 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 червня втратила:

  • особового складу – приблизно 1 380 120 (+1 300) осіб;
  • танків – 12 014 (+4) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 24 728 (+1) од;
  • артилерійських систем – 43 865 (+78) од;
  • РСЗВ – 1 861 (+2) од;
  • засобів ППО – 1 417 (+1) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 636 (+8) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 344 869 (+2 218) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 105 850 (+352) од;
  • спеціальної техніки – 4 280 (+3) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 12 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 12 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  •  збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 12 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько