- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 12 червня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 300 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1570 добу повномасштабної війни становлять 1 380 120 осіб.
Втрати Росії у війні на 12 червня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 червня втратила:
- особового складу – приблизно 1 380 120 (+1 300) осіб;
- танків – 12 014 (+4) одиниць;
- бойових броньованих машин – 24 728 (+1) од;
- артилерійських систем – 43 865 (+78) од;
- РСЗВ – 1 861 (+2) од;
- засобів ППО – 1 417 (+1) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 636 (+8) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 344 869 (+2 218) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 105 850 (+352) од;
- спеціальної техніки – 4 280 (+3) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 12 червня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.