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Потери врага по состоянию на 12 июня 2026 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 300 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1570 сутки полномасштабной войны составляют 1 380 120 человек.
Потери России в войне на 12 июня 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 июня потеряла:
- личного состава – примерно 1 380 120 (+1 300) человек;
- танков – 12014 (+4) единиц;
- боевых бронированных машин – 24 728 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 43 865 (+78) ед;
- РСЗО – 1 861 (+2) ед;
- средств ПВО – 1 417 (+1) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 1636 (+8) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 344 869 (+2 218) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 105 850 (+352) ед;
- специальной техники – 4 280 (+3) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 12 июня
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 102 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.
Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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