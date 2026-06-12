Потери врага по состоянию на 12 июня 2026 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 300 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1570 сутки полномасштабной войны составляют 1 380 120 человек.

Потери России в войне на 12 июня 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 июня потеряла:

личного состава – примерно 1 380 120 (+1 300) человек;

танков – 12014 (+4) единиц;

боевых бронированных машин – 24 728 (+1) ед;

артиллерийских систем – 43 865 (+78) ед;

РСЗО – 1 861 (+2) ед;

средств ПВО – 1 417 (+1) ед;

наземных робототехнических комплексов – 1636 (+8) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 344 869 (+2 218) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 105 850 (+352) ед;

специальной техники – 4 280 (+3) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 12 июня

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 102 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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