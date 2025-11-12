Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,01

+0,06

EUR

48,61

+0,07

Наличный курс:

USD

42,09

42,00

EUR

48,95

48,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 12 ноября 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1358-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 12 ноября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 12 ноября 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 12 ноября 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 12 ноября 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 12 ноября 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 12 ноября 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 12 ноября 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 12 ноября 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 12 ноября 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 12 ноября 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 12 ноября 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 12 ноября 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 217 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 44 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 44 управляемых бомбы. Кроме этого, совершил 4080 обстрелов, из них 109 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3965 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Лозовая Харьковской области; Маломыхайловка Днепропетровской области; Зеленая Роща Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 2 района сосредоточения личного состава и техники, три командно-наблюдательных пункта, склад хранения беспилотных летательных аппаратов и три других важных объекта российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло десять боевых столкновений. Противник совершил 157 артиллерийских обстрелов, в том числе 3 – из реактивных систем залпового огня.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 12 ноября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении произошло 17 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное и в сторону Двуречанского.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 12 ноября 2025 года

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 18 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Степной Новоселовки, Боровской Андреевки и в сторону Глушковки, Петропавловки и Новоосинового.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 12 ноября 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Заречное, Редкодуб, Надежда, Твердохлебово, Колодец и в сторону населенного пункта Коровин Яр.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 12 ноября 2025 года

На Славянском направлении враг осуществил восемь атак на позиции наших подразделений в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки и Дроновки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 12 ноября 2025 года

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак в районах населенных пунктов Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 12 ноября 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 76 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Новониколаевка.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 12 ноября 2025 года

На Александровском направлении Силы обороны отразили 23 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Степное, Новониколаевка, Первомайское, Рыбное и в сторону Сладкого.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 12 ноября 2025 года

На Гуляйпольском направлении украинские воины отразили три атаки в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Сладкое и Даниловка.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 12 ноября 2025 года

На Ореховском направлении захватнические войска четыре раза атаковали позиции наших защитников в сторону населенного пункта Приморское.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 12 ноября 2025 года

За прошедшие сутки на Краматорском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 12 ноября 2025 года
Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 12 ноября 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько