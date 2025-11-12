Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,01

+0,06

EUR

48,61

+0,07

Готівковий курс:

USD

42,09

42,00

EUR

48,95

48,80

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 12 листопада 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1358-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 12 листопада 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 12 листопада 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 12 листопада 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 12 листопада 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 12 листопада 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 12 листопада 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 12 листопада 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 12 листопада 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 12 листопада 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 12 листопада 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 12 листопада 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 217 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 44 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 44 керованих бомби. Крім цього, здійснив 4080 обстрілів, з них 109 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3965 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Лозова Харківської області; Маломихайлівка Дніпропетровської області; Зелений Гай Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 2 райони зосередження особового складу та техніки, три командно-спостережні пункти, склад зберігання безпілотних літальних апаратів, та три інших важливих об’єкти російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося десять боєзіткнень. Противник здійснив 157 артилерійських обстрілів, зокрема 3 – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 12 листопада 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 17 боєзіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне та у бік Дворічанського.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 12 листопада 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 18 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Степової Новоселівки, Борівської Андріївки та у бік Глушківки, Петропавлівки й Новоосинового.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 12 листопада 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Зарічне, Рідкодуб, Надія, Твердохлібове, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 12 листопада 2025 року

На Слов’янському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив вісім атак на позиції наших підрозділів у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки й Дронівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 12 листопада 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак в районах населених пунктів Біла Гора, Щербинівка, Плещіївка, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 12 листопада 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 76 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Новомиколаївка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 12 листопада 2025 року

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Соснівка, Степове, Новомиколаївка, Першотравневе, Рибне та у бік Солодкого.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 12 листопада 2025 року

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили три атаки в районі населених пунктів Зелений Гай, Солодке й Данилівка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 12 листопада 2025 року

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська чотири рази атакували позиції наших оборонців у бік населеного пункту Приморське.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 12 листопада 2025 року

Минулої доби на Краматорському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 12 листопада 2025 року
Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 12 листопада 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько