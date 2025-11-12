Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,01

+0,06

EUR

48,61

+0,07

Готівковий курс:

USD

42,09

42,00

EUR

48,95

48,80

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Втрати ворога станом на 12 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, зброя, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1000 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1358 добу повномасштабної війни становлять 1 154 180 осіб.

Втрати Росії у війні на 12 листопада 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 листопада втратила: 

  • особового складу – близько 1 153 180 (+1 020) осіб;
  • танків – 11 342 (+0) од.;
  • бойових броньованих машин – 23 553 (+1) од.;
  • артилерійських систем – 34 366 (+17) од.;
  • РСЗВ – 1 539 (+1) од.;
  • засобів ППО – 1 239 (+0) од.;
  • літаків – 428 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 642 (+217) од.;
  • крилатих ракет – 3 926 (+0) од.;
  • кораблів / катерів – 28 (+0) од.;
  • підводних човнів – 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 67 036 (+79) од.;
  • спеціальної техніки – 3 993 (+0) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 12 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 12 листопада – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході, півдні та центрі країни.

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Фото 3 — Втрати ворога станом на 12 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько