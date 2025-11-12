- Тип
Потери врага по состоянию на 12 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1000 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1358 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 154 180 человек.
Потери России в войне на 12 ноября 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 ноября потеряла:
- личного состава – около 1153180 (+1020) человек;
- танков – 11 342 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 23 553 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 34 366 (+17) ед;
- РСЗО – 1 539 (+1) ед.;
- средств ПВО – 1239 (+0) ед.;
- самолетов – 428 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 79 642 (+217) ед;
- крылатых ракет – 3 926 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед;
- подводных лодок – 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 036 (+79) ед;
- специальной техники – 3 993 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 12 ноября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 90 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке, юге и центре страны.
Зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
