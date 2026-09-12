Карта боевых действий в Украине на 12 сентября 2026 года

Продолжается 1662-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 12 сентября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 237 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 106 авиационных ударов, во время которых сбросил 339 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10688 дронов-камикадзе и произвели 2784 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 30 – с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелы со стороны врага, в частности, подверглись населенным пунктам Бачевск, Бессалевка, Коренок, Уланово, Рогизно, Товстодубово, Потаповка, Сопич, Горки, Яструбщина, Гаврилова Слобода, Сеньковка, Прогресс, Малушино, Новая Гута, Пиво, Пиво, Пиво, Пиво, Пирог Леоновка, Логи, Гати Черниговской области. Горки и Студенок подверглись авиаударам.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения живой силы противника, восемь пунктов управления и точек запуска БПЛА, семь артиллерийских систем и позиций артиллерии оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток, по уточненной информации, зафиксировано одно боестолкновение. Агрессор произвел 53 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, одна из которых – с применением РСЗО. Нанес один авиационный удар с применением шести КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили десять атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман, Казачья Лопань, Симиновка, Вильча и Комиссарова.

На Купянском направлении враг пытался улучшить свои позиции шесть раз, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки, Тищенковки, Куриловки и Ковшаровки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты семь раз атаковали в сторону населенных пунктов Новоегоровка, Новоселовка, Дробышево, Лиман и Диброва.

На Славянском направлении противник совершил два штурмовых действия в районе Озерного.

На Краматорском направлении русские захватчики производили одно наступательное действие в сторону Васютинского.

На Константиновском направлении зафиксировано 22 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка и в сторону Осинового, Дружковки, Ильиновки, Николайполья, Свободного, Степов и Павловки.

Двадцать девять атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Черниговка, Светлое, Святогоровка, Гришино, Матяшево, Васильковка, Сергеевка, Удачное и Новопавловка.

На Александровском направлении враг штурмовых действий не производил.

На Гуляйпольском направлении оккупанты шесть раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Доброполья, Рождественка, Косовцево, Цветково и Волшебное.

В Ореховском направлении враг пытался улучшить свои позиции в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении оккупантры атакующих действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .