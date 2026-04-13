Карта боевых действий в Украине на 13 апреля 2026 года

Продолжается 1510-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 апреля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ за прошедшие сутки произошло 107 боевых столкновений.

Вчера противник задействовал 7702 дрона-камикадзе и произвел 1202 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 20 - из реактивных систем залпового огня.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 20 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. Зафиксировано одно штурмовое действие противника.

На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Синельниково, Старицы, Избицкого, Волчанск, Лимана и Кирпичного.

На Купянском направлении агрессор трижды атаковал в районах Петропавловки, Подолов и в сторону Загрызового.

На Лиманском направлении противник пять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону Лимана.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Озерного, Калеников и Резниковки.

На Краматорском направлении захватчики один раз атаковали в сторону Маркова.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Новопавловка, Кучерив Яр и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Уют, Гришино, Покровск, Удачное, Молодежское, Муравко, Новопавловка.

На Александровском направлении, по уточненной информации, противник атаковал пять раз в районах населенных пунктов Александроград и в сторону Зеленого Роща, Январского, Калиновского, Вербового.

На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак оккупантов в районах Железнодорожного, Варваровки, Гуляйпольского, Староукраинки и Мирного.

На Ореховском направлении враг штурмовых действий не производил.

На Приднепровском направлении попытки противника улучшить свои позиции не фиксировались.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

