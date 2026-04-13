Карта бойових дій в Україні на 13 квітня 2026 року

Триває 1510-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 13 квітня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 107 бойових зіткнень.

Вчора противник задіяв 7702 дрони-камікадзе та здійснив 1202 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 20 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог здійснив 20 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Зафіксовано одну штурмову дію противника.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Синельникового, Стариці, Ізбицького, Вовчанська, Лиману та Цегельного.

На Куп’янському напрямку агресор тричі атакував у районах Петропавлівки, Подолів та в бік Загризового.

На Лиманському напрямку противник п’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Озерного, Калеників та Різниківки.

На Краматорському напрямку загарбники один раз атакували в бік Маркового.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Новопавлівка, Кучерів Яр та Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Затишок, Гришине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, противник атакував п’ять разів у районах населених пунктів Олександроград та у бік Зеленого Гаю, Січневого, Калинівського, Вербового.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів у районах Залізничного, Варварівки, Гуляйпільського, Староукраїнки та Мирного.

На Оріхівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Придніпровському напрямку спроби противника покращити свої позиції не фіксувалися.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.