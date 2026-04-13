Втрати ворога станом на 13 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 960 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1510 добу повномасштабної війни становлять 1 312 140 осіб.

Втрати Росії у війні на 13 квітня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 квітня втратила:

особового складу – близько 1 312 140 (+960) осіб

танків – 11 861 (+2) од.

бойових броньованих машин – 24 386 (+2) од.

артилерійських систем – 39 915 (+44) од.

РСЗВ – 1 728 (+1) од.

засоби ППО – 1 346 (+1) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 350 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 235 394 (+1 528) од.

крилаті ракети – 4 517 (+0) од.

кораблі/катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 89 099 (+185) од.

спеціальна техніка – 4 123 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 13 квітня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.