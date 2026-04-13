Потери врага по состоянию на 13 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 960 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1510 сутки полномасштабной войны составляют 1 312 140 человек.

Потери России в войне на 13 апреля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 апреля потеряла:

личного состава – около 1 312 140 (+960) человек

танков – 11 861 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 24 386 (+2) ед.

артиллерийских систем – 39 915 (+44) ед.

РСЗО – 1 728 (+1) ед.

средства ПВО – 1346 (+1) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 350 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 235 394 (+1 528) ед.

крылатые ракеты – 4 517 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 89 099 (+185) ед.

специальная техника – 4123 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 13 апреля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 87 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.