Потери врага по состоянию на 13 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 960 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1510 сутки полномасштабной войны составляют 1 312 140 человек.
Потери России в войне на 13 апреля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 апреля потеряла:
- личного состава – около 1 312 140 (+960) человек
- танков – 11 861 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 24 386 (+2) ед.
- артиллерийских систем – 39 915 (+44) ед.
- РСЗО – 1 728 (+1) ед.
- средства ПВО – 1346 (+1) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 350 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 235 394 (+1 528) ед.
- крылатые ракеты – 4 517 (+0) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 89 099 (+185) ед.
- специальная техника – 4123 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 13 апреля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 87 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере и востоке страны.
Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.
Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.