Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,50

51,34

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2026 года

война, ссу
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1451-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 февраля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 142 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных удара, применив 23 ракеты, 90 авиационных ударов, сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 7045 дронов-камикадзе и произвел 3281 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 91 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Гавриловка, Новоукраинка, Малиновка, Великомихайловка, Старомлиновка, Шевченковское, Гуляйпольское, Волшебное, Копани, Голубково, Даниловка, Зеленая Долина, Каменка, Воздвиженка, Барвин Николаевка.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава и один состав боеприпасов противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 64 обстрела, из которых два - с применением РСЗО, и нанес один авиаудар - сбросил три КАБ. В течение суток зафиксировано одно боеприкосновение.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов, Охримовка, Колодязное, Графское, Прилипка, Волчанские Хутора, Рыбалкино и Волчанск.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2026 года

На Купянском направлении вчера произошло одно боестолкновение в районе Песчаного.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2026 года

На Лиманском направлении враг атаковал четырежды. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Ставков, Среднее и Лиман.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2026 года

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Свято-Покровского, Ямполя, Платоновки, Закотного.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2026 года

На Краматорском направлении наступательных действий захватчиков не зафиксировано.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 12 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Щербиновка, Ильиновка, Русин Яр и Софиевка.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Удачное, Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Котлино, Покровск, Молодецкое, Новопавловка, Белицкое, Новоподгородное, Дачное и Ивановка.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2026 года

На Александровском направлении противник активных штурмовых действий не проводил.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошло 24 атаки оккупантов - в районах Гуляйполя и в сторону Согласия, Доброполья, Железнодорожного, Зеленого, Рыбного.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2026 года

На Ореховском направлении штурмовых действий врага не происходило.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2026 года

На Приднепровском направлении боестолкновения не зафиксированы.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько