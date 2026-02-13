Карта боевых действий в Украине на 13 февраля 2026 года

Продолжается 1451-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 февраля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 142 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных удара, применив 23 ракеты, 90 авиационных ударов, сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 7045 дронов-камикадзе и произвел 3281 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 91 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Гавриловка, Новоукраинка, Малиновка, Великомихайловка, Старомлиновка, Шевченковское, Гуляйпольское, Волшебное, Копани, Голубково, Даниловка, Зеленая Долина, Каменка, Воздвиженка, Барвин Николаевка.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава и один состав боеприпасов противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 64 обстрела, из которых два - с применением РСЗО, и нанес один авиаудар - сбросил три КАБ. В течение суток зафиксировано одно боеприкосновение.

На Южно-Слобожанском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов, Охримовка, Колодязное, Графское, Прилипка, Волчанские Хутора, Рыбалкино и Волчанск.

На Купянском направлении вчера произошло одно боестолкновение в районе Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал четырежды. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Ставков, Среднее и Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Свято-Покровского, Ямполя, Платоновки, Закотного.

На Краматорском направлении наступательных действий захватчиков не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил 12 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Щербиновка, Ильиновка, Русин Яр и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Удачное, Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Котлино, Покровск, Молодецкое, Новопавловка, Белицкое, Новоподгородное, Дачное и Ивановка.

На Александровском направлении противник активных штурмовых действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении произошло 24 атаки оккупантов - в районах Гуляйполя и в сторону Согласия, Доброполья, Железнодорожного, Зеленого, Рыбного.

На Ореховском направлении штурмовых действий врага не происходило.

На Приднепровском направлении боестолкновения не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.