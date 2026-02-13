Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Готівковий курс:

USD

43,15

43,05

EUR

51,45

51,30

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2026 року

війна, зсу
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1451-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 13 лютого 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 142 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 23 ракети, 90 авіаційних ударів, скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7045 дронів-камікадзе та здійснив 3281 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 91 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Гаврилівка, Новоукраїнка, Малинівка, Великомихайлівка, Старомлинівка, Шевченківське, Гуляйпільське, Чарівне, Копані, Голубкове, Данилівка, Зелена Долина, Кам’янка, Воздвижівка, Барвінівка, Верхня Терса, Велика Новосілка, Солодководне та Миколаївка.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу та один склад боєприпасів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 64 обстріли, з яких два - із застосуванням РСЗВ, та завдав одного авіаудару - скинув три КАБ. Протягом доби зафіксоване одне боєзіткнення.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів, Охрімівка, Колодязне, Графське, Приліпка, Вовчанські Хутори, Рибалкине та Вовчанськ.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2026 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося одне боєзіткнення в районі Піщаного.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2026 року

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Ставків, Середнє та Лиман.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2026 року

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у бік Свято-Покровського, Ямполя, Платонівки, Закітного.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2026 року

На Краматорському напрямку наступальних дій загарбників не зафіксовано.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Іллінівка, Русин Яр та Софіївка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Удачне, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Котлине, Покровськ, Молодецьке, Новопавлівка, Білицьке, Новопідгородне, Дачне та Іванівка.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2026 року

На Олександрівському напрямку противник активних штурмових дій не проводив.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2026 року

На Гуляйпільському напрямку відбулася 24 атаки окупантів - у районах Гуляйполя та в бік Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Рибного.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2026 року

На Оріхівському напрямку штурмових дій ворога не відбувалось.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2026 року

На Придніпровському напрямку боєзіткнення не зафіксовані.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 13 лютого 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько