Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2026 года

Продолжается 1571-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 июня 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 237 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 88 авиационных ударов, сбросив 281 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 10008 дронов-камикадзе и осуществил 3304 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 74 из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы противника, два пункта управления БПЛА, четыре пушки и два пункта управления батальонного уровня.

Последние новости с фронта сегодня

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес два авиационных удара с применением семи КАБ, осуществил 63 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - с применением РСЗО. Зафиксировано одно штурмовое действие врага.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Старица, Липцы, Волчанск, Охримовка, Волоховка.

В Купянском направлении враг дважды атаковал, в сторону Шейковки и Подолов.

На Лиманском направлении противник 19 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Заречное, Лиман, Шейковка, Новоселовка, Среднее, Дробышево, Озерное, Торское и Новый Мир.

На Славянском направлении противник штурмовал 14 раз, в сторону Рай-Александровки и в районе Резниковки, Кривой Луки, Закотного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали в районе Федоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 13 атак, в районах населенных пунктов Иванополья, Ильиновка, Плещеевка, Вольное и в сторону Константиновки, Грузского, Торецкого.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Дорожное и Белицкое.

На Александровском направлении противник атаковал три раза, в районах Согласия, Калиновского и Александрограда.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 33 атаки в сторону Рыбного, Воздвижовки, Гуляйпольского, Верхней Терсы, Цветочного, Железнодорожного, Ровнополья, Варваровки, Горького, Мирного, Доброполья и Волшебного.

На Ореховском направлении наши защитники пресекли пять попыток противника продвинуться вперед в районах Щербаков и Степногорска.

В Приднепровском направлении противник атакующих действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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