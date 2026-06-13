Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,93

--0,05

EUR

51,84

--0,06

Наличный курс:

USD

44,85

44,75

EUR

52,25

52,02

Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Partners Projects

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2026 года

война
Продолжается 1571-й день полномасштабной войны в Украине. / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1571-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 июня 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2026 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2026 года
Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2026 года
Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 237 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 88 авиационных ударов, сбросив 281 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 10008 дронов-камикадзе и осуществил 3304 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 74 из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы противника, два пункта управления БПЛА, четыре пушки и два пункта управления батальонного уровня.

Последние новости с фронта сегодня

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес два авиационных удара с применением семи КАБ, осуществил 63 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - с применением РСЗО. Зафиксировано одно штурмовое действие врага.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Старица, Липцы, Волчанск, Охримовка, Волоховка.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2026 года

В Купянском направлении враг дважды атаковал, в сторону Шейковки и Подолов.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2026 года

На Лиманском направлении противник 19 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Заречное, Лиман, Шейковка, Новоселовка, Среднее, Дробышево, Озерное, Торское и Новый Мир.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 14 раз, в сторону Рай-Александровки и в районе Резниковки, Кривой Луки, Закотного.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2026 года

На Краматорском направлении оккупанты атаковали в районе Федоровки.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 13 атак, в районах населенных пунктов Иванополья, Ильиновка, Плещеевка, Вольное и в сторону Константиновки, Грузского, Торецкого.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Дорожное и Белицкое.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2026 года

На Александровском направлении противник атаковал три раза, в районах Согласия, Калиновского и Александрограда.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 33 атаки в сторону Рыбного, Воздвижовки, Гуляйпольского, Верхней Терсы, Цветочного, Железнодорожного, Ровнополья, Варваровки, Горького, Мирного, Доброполья и Волшебного.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники пресекли пять попыток противника продвинуться вперед в районах Щербаков и Степногорска.

Фото 28 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2026 года

В Приднепровском направлении противник атакующих действий не проводил.

Фото 29 — Карта боевых действий в Украине на 13 июня 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Татьяна Гойденко